Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Güner yarışı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Devlerin hedefinde aynı isim var. İşte ayrıntılar...

1 /7 Süper Lig devleri, Almanya'da forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için harekete geçti.

2 /7 Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Mönchengladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

3 /7 Takvim'in haberine göre, dev kulüplerin Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçtiği ve fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.

4 /7 Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi.

5 /7 Mönchengladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor.

6 /7 Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.