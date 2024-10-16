Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Can Güner yarışı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Devlerin hedefinde aynı isim var. İşte ayrıntılar...
Süper Lig devleri, Almanya'da forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için harekete geçti.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Mönchengladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Takvim'in haberine göre, dev kulüplerin Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçtiği ve fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi.
Mönchengladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor.
Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.
Mönchengladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.