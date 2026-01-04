Yeni Şafak
Beşiktaş sol bekini İngiltere'de buldu: Burnley'in yıldızı Hartman için harekete geçti

Beşiktaş sol bekini İngiltere'de buldu: Burnley'in yıldızı Hartman için harekete geçti

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotayı Ada'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Burnley forması giyen 24 yaşındaki Quilindschy Hartman'ı listesine aldı.

Devre arasında savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.


ESPN Hollanda’nın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman’ı radarına aldı.


Haberde, 24 yaşındaki sol bekin İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadığı ve bu nedenle daha fazla süre alabileceği bir takım arayışında olduğu ifade edildi.


Beşiktaş’ın henüz Burnley ile resmi temasa geçmediği ancak transfer için ilerleyen günlerde bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.


