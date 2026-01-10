Yeni Şafak
Beşiktaş’ın genç yıldızı Avrupa yolcusu! Rio Ave’den sonra şimdi de o takım istiyor: Masadaki rakam belli oldu

Beşiktaş’ın genç yıldızı Avrupa yolcusu! Rio Ave’den sonra şimdi de o takım istiyor: Masadaki rakam belli oldu

08:0110/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Siyah-beyazlılarda devre arası transfer hareketliliği erken başladı. Portekiz Ligi ekiplerinin takibinde olan genç ön libero, Braga’nın radarına girdi. Oyuncuya 5 milyon euroluk resmi teklif yapıldığı iddia edildi. İşte detaylar.

Beşiktaş altyapısında yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekiplerinin takibinde. 

Geçen sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Portekiz ekibi istemiş ancak bonservis ücretini yüksek bulmuştu.


Bu devre arasında Demir Ege için bir başka Portekiz ekibi teklif yaptı.

TRT Spor'un haberine göre Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'a 5 milyon euroluk teklifte bulundu. İki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Demir Ege Tıknaz bu sezon 16 maçta toplam 635 dakika süre aldı. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.


