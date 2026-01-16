Beşiktaş’ta 5 ayrılık, 3 yeni transfer! Sergen Yalçın tarih verdi: Haftaya imzalıyorlar

NECİP UYSAL AÇIKLAMASI

"Necip Uysal yıllarca camiaya hizmet etti. Ona bazı şeyler sorduk ve onun kontrolüne bıraktık durumu. Serkan Reçber konuştu, farklı şeyler söylemiş. Devam edeceğini belirtmiş.

Artık başka bir pozisyonda olması gereken oyuncu, yaş olarak işin karşı tarafına geçmek durumunda...

Basına yaptığı açıklamalar beni çok üzdü. Tek taraflı düşündü ve konuştu. Beni aramış, ulaşamamış.. Bir karar verildi ve uygulamaya konuldu. Kadroda düşünmedik, kararı onlara bıraktık.

Necip oynamak istediğini söyledi, biz de düşünmediğimizi belirttik. Öyle olmuş, böyle olmuş diye konuşmanın anlamı yok."



