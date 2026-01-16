Beşiktaş’ta 5 ayrılık, 3 yeni transfer! Sergen Yalçın tarih verdi: Haftaya imzalıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Keçiörengücü maçı sonrası transfer ve ayrılık gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kupadaki Ankara Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"Çocukların konsantrasyonu iyiydi, bence iyi bir maç oynadık. Kupada devam etmek istiyoruz. Oyundan ve skordan Beşiktaş camiası olarak memnunuz."
TRANSFER
"Devre arası transferleri kolay olmuyor. 5 oyuncu ile yolları ayırdık. Gelecek planlamamızda olmayan isimleri gönderdik. Paulista ailesel sorunlar nedeniyle ayrıldı.
Finale geldiğimiz 2-3 oyuncu var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 2-3 oyuncu transferini becerebiliriz diye tahmin ediyorum."
"2-3 OYUNCU GELECEK"
"Rakamlar yüksek ama gelecek sezon aramızda oyuncular istiyoruz. Finale geldik gibi, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu gelecek."
"KARARI BEN VERDİM"
'5 aydır Serkan Reçber ile çalışıyorsunuz, hiç mi oyuncu beğenemediniz?' deniliyor.
Anthony Musaba'yı ile ilgili düşünceniz var mıydı? Mert Günok ve Necip Uysal kararını siz mi verdiniz?"
- Sergen Yalçın: "Musaba ile ilgili düşüncemiz yoktu. Necip ve Mert kararını ben verdim."
"PLANLARIMIZDA DÜŞÜNMÜYORDUK"
"Jonas Svensson gelecek planlarımızda yoktu. David Jurasek gelecek planlarımızda yoktu, ayrıldık. Gabriel Paulista'nın ailesinde sağlık durumu vardı, ayrıldık. Necip Uysal ve Mert Günok'u da gelecek planlarımızda düşünmüyorduk."
NECİP UYSAL AÇIKLAMASI
"Necip Uysal yıllarca camiaya hizmet etti. Ona bazı şeyler sorduk ve onun kontrolüne bıraktık durumu. Serkan Reçber konuştu, farklı şeyler söylemiş. Devam edeceğini belirtmiş.
Artık başka bir pozisyonda olması gereken oyuncu, yaş olarak işin karşı tarafına geçmek durumunda...
Basına yaptığı açıklamalar beni çok üzdü. Tek taraflı düşündü ve konuştu. Beni aramış, ulaşamamış.. Bir karar verildi ve uygulamaya konuldu. Kadroda düşünmedik, kararı onlara bıraktık.
Necip oynamak istediğini söyledi, biz de düşünmediğimizi belirttik. Öyle olmuş, böyle olmuş diye konuşmanın anlamı yok."