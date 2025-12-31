Beşiktaş’ta beklenmedik veda: 10 milyon euro’luk opsiyonu vardı, bavullarını topladı!

Siyah-beyazlılarda devre arası öncesi sıcak saatler yaşanıyor; sezon başında büyük umutlarla kiralanan yıldız isim, Sergen Yalçın ile yaşadığı uyum sorunu nedeniyle ayrılık kararı aldı.
Beşiktaş cephesinde David Jurasek gelişmesi yaşanıyor. Çek sol bekin siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği ve kiralık sözleşmenin sezon bitmeden sona erdirilmesi için temasların başladığı iddia edildi.
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, Jurasek'in Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile yaşadığı uyum sorunu nedeniyle ayrılık arayışında olduğu, kulübün de oyuncunun çıkışına sıcak baktığı belirtildi.
Benfica maaş yükünü üstlenmek istemiyor
Haberde, Jurasek'in maaş konusunda hak kaybı yaşamamak istediği, Beşiktaş'ın ise oyuncunun yeni kulübünde alacağı ücret ile mevcut maaşı arasındaki farkı karşılama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.
Benfica'nın ise gelişmelerden haberdar olduğu ancak herhangi bir finansal sorumluluk üstlenmeyeceği vurgulandı.
A Bola ayrıca, Jurasek ile Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta benzer bir süreç yaşadığına dikkat çekerken, iki dosyanın birbirinden bağımsız yürütüldüğünü ve Beşiktaş'ın Rafa'yı önemli bir değer olarak gördüğünü kaydetti. Jurasek'in satın alma opsiyonunun ise 10 milyon euro olduğu hatırlatıldı.