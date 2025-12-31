Beşiktaş’ta beklenmedik veda: 10 milyon euro’luk opsiyonu vardı, bavullarını topladı!

A Bola ayrıca, Jurasek ile Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta benzer bir süreç yaşadığına dikkat çekerken, iki dosyanın birbirinden bağımsız yürütüldüğünü ve Beşiktaş'ın Rafa'yı önemli bir değer olarak gördüğünü kaydetti. Jurasek'in satın alma opsiyonunun ise 10 milyon euro olduğu hatırlatıldı.



