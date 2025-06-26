Beşiktaş’ta Ciro Immobile sürprizi: Anlaşma detayları ortaya çıktı

Beşiktaş’ın 2024 yazında Lazio’dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ciro Immobile’nin takımdan ayrılması için geri sayım başladı. Daha önce maaş engeline takılan Bologna ile Immobile transferinde önemli bir aşama kaydedildi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ancak istenilen performansı verememesi sonrasında Ciro Immobile ile yollar ayrılmaya hazırlanıyor.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ekibi Bologna, siyah-beyazlıların formasını giyen Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberin detaylarında Bologna ile golcünün yakın çevresi arasında olumlu bir temas yaşandığı ve Lazio'nun eski kaptanını hücum hattına ağırlık ve liderlik kazandıracak ideal bir profil olarak gördüğü belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 resmi maça çıkan Ciro Immobile bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.