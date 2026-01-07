Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş’tan ayrılan yıldızın yeni takımı belli oldu: Çocukluk kulübüne dönüyor

Beşiktaş’tan ayrılan yıldızın yeni takımı belli oldu: Çocukluk kulübüne dönüyor

10:247/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli stoper, Brezilya devi Corinthians ile masaya oturdu. 12 yıl sonra ülkesine dönme kararı alan deneyimli futbolcu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek üzere.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."


CORINTHIANS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI


Brezilya basınından Globo sitesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımdan ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Corinthians ile görüşmelere başladı.


ÇOCUKLUK KULÜBÜNE DÖNÜYOR


Brezilyalı futbolcunun, çocukluk kulübü Corinthians ile kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu birçok kez Brezilya ekibinde forma giymekten bahsetmiş ve sık sık Corinthians forması giyip paylaşım yapmıştı.

TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR


Ancak Corinthians kulübünün Paulista'yı kadrosuna katabilmesi için öncelikle FIFA ve CBF (Brezilya Futbol Federasyonu) tarafından getirilen oyuncu transfer yasaklarını kaldırması gerekiyor. Brezilya ekibi, transfer yasağını sona erdirmek için dün bir taksiti erken ödemişti.


PERFORMANS


Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.


#Gabriel Paulista
#Beşiktaş
#Corinthians
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Iğdır TOKİ kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Iğdır hak sahipliği KURASI CANLI İZLE