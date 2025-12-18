Beşiktaş'tan Benfica'ya flaş Rafa Silva önerisi

Türkiye'de kalmak istemeyen ve Benfica'ya imza atma niyetinde olan Rafa Silva için Portekiz ekibiyle, Orkun Kökçü'nün 2 taksitine denk gelen 10 milyon euronun silinmesi üzerinden anlaşma planlanıyor. Sözcü'ye göre Benfica, Beşiktaş'ın bu önerisini kabul etmezse transfere izin verilmeyecek.