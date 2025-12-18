Beşiktaş'tan Benfica'ya flaş Rafa Silva önerisi

Beşiktaş'ta devam eden Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların oyuncuyu çok isteyen Benfica'ya flaş bir öneride bulunacağı bildirildi.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürerken, Portekizli futbolcudan çıkışın en karlı yolu aranıyor.
Başkan Serdal Adalı, Rafa Silva'nın bonservisini 15 milyon euro olarak belirlerken, oyuncuyu isteyen Benfica'ya yeni bir öneri sunulacak.
Türkiye'de kalmak istemeyen ve Benfica'ya imza atma niyetinde olan Rafa Silva için Portekiz ekibiyle, Orkun Kökçü'nün 2 taksitine denk gelen 10 milyon euronun silinmesi üzerinden anlaşma planlanıyor. Sözcü'ye göre Benfica, Beşiktaş'ın bu önerisini kabul etmezse transfere izin verilmeyecek.
Beşiktaş ile 1.5 yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Rafa Silva bu sezon 16 maça çıkıp 5 gol ve 3 asistlik istatistik yakaladı.