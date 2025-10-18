Yeni Şafak
Beşiktaş'tan imalı 'maç günü' paylaşımı

11:1118/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından imalı bir maç günü paylaşımı geldi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı kulüp bu mücadelenin beIN Sports 2'de yayınlanmasına tepki göstermişti.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından imalı bir maç günü paylaşımı geldi.

Siyah-beyazlı kulüp maçın yayınlanacağı kanal bilgisini "Yayıncı kuruluş" olarak yazdı. Bu paylaşıma taraftarlardan yoğun etkileşim geldi.

