Beşiktaş'tan imalı 'maç günü' paylaşımı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından imalı bir maç günü paylaşımı geldi.
Siyah-beyazlı kulüp bu mücadelenin beIN Sports 2'de yayınlanmasına tepki göstermişti.
Siyah-beyazlı kulüp maçın yayınlanacağı kanal bilgisini "Yayıncı kuruluş" olarak yazdı. Bu paylaşıma taraftarlardan yoğun etkileşim geldi.