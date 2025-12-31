Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Rafa Silva için dev takas önerisi: İlk teklif resmen yapıldı!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için dev takas önerisi: İlk teklif resmen yapıldı!

14:1131/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş yönetimi, sezonun en çok konuşulan transfer hamlesini gerçekleştirmek üzere Portekiz devi Benfica ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların, Norveçli kanat oyuncusu Schjelderup’u kadrosuna katmak adına eski yıldızları Rafa Silva’yı takas olarak sunduğu iddia edildi.

Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.

Portekiz basınından Record’un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcu için olası bir anlaşmada Rafa Silva’yı da takasa dahil etmeyi Benfica’ya önerdi.


Transfer görüşmelerinin seyri ve Benfica’nın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.


Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asist yaptı.


#Beşiktaş
#Rafa Silva
#Andreas Schjelderup
