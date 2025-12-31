Beşiktaş'tan Rafa Silva için dev takas önerisi: İlk teklif resmen yapıldı!

Beşiktaş yönetimi, sezonun en çok konuşulan transfer hamlesini gerçekleştirmek üzere Portekiz devi Benfica ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların, Norveçli kanat oyuncusu Schjelderup’u kadrosuna katmak adına eski yıldızları Rafa Silva’yı takas olarak sunduğu iddia edildi.

