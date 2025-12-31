Beşiktaş'tan Rafa Silva için dev takas önerisi: İlk teklif resmen yapıldı!

Beşiktaş yönetimi, sezonun en çok konuşulan transfer hamlesini gerçekleştirmek üzere Portekiz devi Benfica ile masaya oturdu. Siyah-beyazlıların, Norveçli kanat oyuncusu Schjelderup’u kadrosuna katmak adına eski yıldızları Rafa Silva’yı takas olarak sunduğu iddia edildi.
Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.
Portekiz basınından Record’un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcu için olası bir anlaşmada Rafa Silva’yı da takasa dahil etmeyi Benfica’ya önerdi.
Transfer görüşmelerinin seyri ve Benfica’nın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.
Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asist yaptı.