VAR'DAN TARİHİ MÜDAHALE









Mücadelenin dikkat çeken anlarından biri de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yaşandı. Brezilya lehine verilen bir köşe vuruşu kararı, VAR incelemesinin ardından değiştirildi. Pozisyonu yeniden değerlendiren hakem ekibi, topun son olarak Brezilyalı oyuncudan çıktığını tespit ederek kararı köşe vuruşundan kale vuruşuna çevirdi.



