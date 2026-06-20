Canlı yayında itiraf geldi: A Milli Takım dünyaca ünlü hocanın eşiğinden dönmüş! ‘Kuntz’dan önce onunla görüşülmüştü’

Paraguay mağlubiyetinin ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve Güntekin Onay gibi isimler tarafından "yeterliliği" sorgulanan Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ünlü futbol yorumcuları Evren Göz, Senad Ok ve Ergin Aslan canlı yayında Milli Takım'ın başına geçebilecek o ismi açıkladılar.
A Milli Takımımımız'ın Paraguay'a 2-0 yenilerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda ettiği maç ve takımdaki son durum Sporx YouTube kanalında Evren Göz, Senad Ok ve Ergin Aslan tarafından yorumlandı.
Programda Evren Göz, "Kuntz'tan önce Antonio Conte'ye gidildi. İkinci teknik direktör Shevchenko, üçüncü teknik direktör Kuntz olmuştu. İtalyan stilinden devam edeceksek eğer Conte kabul ederse, Montella gönderilecekse ve o modelden devam edeceksek üst sürüm gibi, güncelleme gibi... İstediği rakam 7-8 milyon Euro'ydu yıllık. Montella gönderilecekse, en doğru isim Conte olacaktır." haberini verdi.
"CONTE ÇOK MANTIKLI"
Ergin Aslan, Evren Göz'ün Conte haberine "Conte çok mantıklı geldi. Conte'nin takımındaki adam, ben şurada burada oynuyorum yapamaz. Hedef neyse, maç neyse en idealinden hava görürüz. Değişir mi Montella, özünde değişmez." yorumunu yaptı.
"BAŞARMAK İÇİN GELİYORSA OLUR"
Senad Ok ise "Buraya para için değil de bir şey başarmak için geliyorsa olur." ifadelerini kullandı.