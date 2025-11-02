Derbi sonrası ortalık karıştı: Tedesco'nun galibiyet sevinci gerginlik çıkardı | VİDEO

Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve puan farkını 4'e indirdi. Galibiyetin ardından sevinç yaşayan teknik direktör Domenico Tedesco'ya Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber ile Ersin Destanoğlu tepki gösterdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /4 Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve puan farkını 4'e indirdi.

2 /4 Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada John Duran kaydetti.

3 /4 Son düdüğün ardından büyük bir sevinç yaşayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun hareketleri Beşiktaş cephesini rahatsız etti.