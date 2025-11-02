Yeni Şafak
Derbi sonrası ortalık karıştı: Tedesco'nun galibiyet sevinci gerginlik çıkardı | VİDEO

Derbi sonrası ortalık karıştı: Tedesco'nun galibiyet sevinci gerginlik çıkardı | VİDEO

22:432/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve puan farkını 4'e indirdi. Galibiyetin ardından sevinç yaşayan teknik direktör Domenico Tedesco'ya Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber ile Ersin Destanoğlu tepki gösterdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve puan farkını 4'e indirdi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada John Duran kaydetti.

Son düdüğün ardından büyük bir sevinç yaşayan teknik direktör Domenico Tedesco'nun hareketleri Beşiktaş cephesini rahatsız etti.

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Serkan Reçber, İtalyan çalıştırıcının üzerine giderek tepki gösterdi. Kısa süreli oluşan gerginliğe kaleci Ersin Destanoğlu da katıldı. İşte maç sonu yaşananlar.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
