Dev teklife Benfica engeli! Serdal Adalı'nın Gedson planı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Gedson Fernandes için siyah-beyazlılara ciddi bir teklif gelmişti. Serdar Adalı'nın Portekizli yıldız için belirlediği strateji belli oldu.
Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi haline gelen Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelere başladı.
Son olarak Spartak Moskova'dan 25 milyon Euro'luk teklif alan Beşiktaş, haklarının yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson Fernandes için Benfica ile pazarlık halinde.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile yaptığı görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamadı.
Haberde Serdal Adalı'nın Gedson Fernandes'ten 15-20 milyon Euro arasında bonservis geliri elde etmek istediği vurgulandı.
Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro'luk teklifinin kabul edilmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam 12.5 milyon Euro olacaktı.
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in haklarının yarısını 6 milyon Euro karşılığında almıştı. Böylece siyah-beyazlıların 25 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesi halinde net karı 6.5 milyon Euro olacaktı.
Başkan Serdal Adalı, Benfica ile görüşmelerini sürdürürken hedef sezon sonuna kadar Portekiz ekibiyle el sıkışıp Gedson Fernandes'in haklarının tamamını almak. Bu sezon toplam 34 maça çıkan Gedson Fernandes 8 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.