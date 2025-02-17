Dev teklife Benfica engeli! Serdal Adalı'nın Gedson planı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Gedson Fernandes için siyah-beyazlılara ciddi bir teklif gelmişti. Serdar Adalı'nın Portekizli yıldız için belirlediği strateji belli oldu.

1 /7 Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla transferin gözde ismi haline gelen Gedson Fernandes için Benfica ile görüşmelere başladı.

2 /7 Son olarak Spartak Moskova'dan 25 milyon Euro'luk teklif alan Beşiktaş, haklarının yüzde 50'sini elinde bulundurduğu Gedson Fernandes için Benfica ile pazarlık halinde.



3 /7 Sabah'ın haberine göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Benfica ile yaptığı görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamadı.

4 /7 Haberde Serdal Adalı'nın Gedson Fernandes'ten 15-20 milyon Euro arasında bonservis geliri elde etmek istediği vurgulandı.

5 /7 Spartak Moskova'nın 25 milyon Euro'luk teklifinin kabul edilmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına girecek rakam 12.5 milyon Euro olacaktı.

6 /7 Beşiktaş, Gedson Fernandes'in haklarının yarısını 6 milyon Euro karşılığında almıştı. Böylece siyah-beyazlıların 25 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesi halinde net karı 6.5 milyon Euro olacaktı.