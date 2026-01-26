Yeni Şafak
Domenico Tedesco yıldız oyuncuyu yönetime şikayet etti: ‘Takımda istemiyorum’

Haber Merkezi
13:4626/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de kadroda gönderilecek isimler de önem taşıyor. Sarı lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco’nun, yıldız oyuncuyu yönetime şikayet ettiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun, yıldız oyuncuyu yönetime şikayet ettiği iddia edildi.

Gazeteci İbrahim Seten’in haberi şu şekilde:

"Tedesco, Duran'ı istemiyor. Tedesco, yönetime Duran için, 'Dediklerimin hep tersini yapıyor. Kafasına göre oynuyor' diyor."

