Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünya bu golü konuşuyor! FIFA yılın en iyisini seçti: Şık röveşata, rakiplerini geride bırakarak Puskas'ı kaptı

Dünya bu golü konuşuyor! FIFA yılın en iyisini seçti: Şık röveşata, rakiplerini geride bırakarak Puskas'ı kaptı

08:0817/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan FIFA The Best ödüllerinde, 2025 yılının en iyi golüne verilen Puskas Ödülü sahibini buldu. Birçok dünya yıldızının aday gösterildiği kategoride, Arjantin Ligi'nde kaydedilen akıl dolu bir röveşata golü zirveye yerleşti. İşte o gol…

FIFA The Best ödüllerinde 2025 yılının Puskas Ödülü'nün kazananı açıklandı.


Arjantin ekibi Independiente forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago Montiel, 11 Mayıs 2025 tarihinde Rivadavia karşısında attığı röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.


İşte Santiago Montiel'in golü:


Puskas en iyi gol izle

#FIFA The Best
#Puskas Ödülü
#Santiago Montiel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?