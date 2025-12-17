Dünya bu golü konuşuyor! FIFA yılın en iyisini seçti: Şık röveşata, rakiplerini geride bırakarak Puskas'ı kaptı

Futbol dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan FIFA The Best ödüllerinde, 2025 yılının en iyi golüne verilen Puskas Ödülü sahibini buldu. Birçok dünya yıldızının aday gösterildiği kategoride, Arjantin Ligi'nde kaydedilen akıl dolu bir röveşata golü zirveye yerleşti. İşte o gol…

1 /4 FIFA The Best ödüllerinde 2025 yılının Puskas Ödülü'nün kazananı açıklandı.



2 /4 Arjantin ekibi Independiente forması giyen Arjantinli futbolcu Santiago Montiel, 11 Mayıs 2025 tarihinde Rivadavia karşısında attığı röveşata golüyle ödülün sahibi oldu.



3 /4 İşte Santiago Montiel'in golü:

