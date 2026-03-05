Yeni Şafak
Dursun Özbek açıkladı: Victor Osimhen’in serbest kalma bedeli ne kadar?

Haber Merkezi
10:145/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen’in geleceği hakkında konuştu. Özbek, Osimhen’in serbest kalma maddesi olup olmadığı yönündeki sorulara da yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen hakkında açıklamalar yaptı. Özbek şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’a gelmiş geçmiş santrforlar arasında Metin Oktay’dan sonra beni en çok heyecanlandıran oyuncu Osimhen... Olağanüstü! Onu her yerde ilgi ve hayranlıkla takip ediyoruz.”

“Maç seçmeden, hatta antrenmanlarda bile maçtaymış gibi yüksek tempoyla mücadele ediyor. Bazen sakatlanacak diye korkuyoruz. Ama o çok iyi bir profesyonel ve kendisine çok iyi bakıyor. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi.”

“Osimhen’in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu.”

“Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim.”

#dursun özbek
#victor osimhen
#galatasaray
