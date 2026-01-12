Emre Mor'da yeni gelişme: Süper Lig ekibine önerildi

Fenerbahçe’de teknik heyetin planları arasında yer almayan Emre Mor’un Süper Lig’de kalması gündemde. Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un ilgisinin ardından milli futbolcunun Kayserispor’a önerildiği öğrenildi.
Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Emre Mor’un Süper Lig’den birçok talibi bulunuyor.
Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un da gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Ertan Süzgün’ün sosyal medya hesabı X'ten aktardığı bilgiye göre Emre Mor, Kayserispor’a önerildi.
Emre Mor, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formalarını giydi.
Transfer gerçekleşirse 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez İstanbul dışındaki bir takımda forma giyecek.