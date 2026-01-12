Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emre Mor'da yeni gelişme: Süper Lig ekibine önerildi

Emre Mor'da yeni gelişme: Süper Lig ekibine önerildi

10:3012/01/2026, الإثنين
G: 12/01/2026, الإثنين
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe’de teknik heyetin planları arasında yer almayan Emre Mor’un Süper Lig’de kalması gündemde. Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un ilgisinin ardından milli futbolcunun Kayserispor’a önerildiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Emre Mor’un Süper Lig’den birçok talibi bulunuyor.

Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un da gündeminde yer alan milli futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ertan Süzgün’ün sosyal medya hesabı X'ten aktardığı bilgiye göre Emre Mor, Kayserispor’a önerildi.

Emre Mor, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Eyüpspor formalarını giydi.

Transfer gerçekleşirse 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez İstanbul dışındaki bir takımda forma giyecek.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ne zaman yapılacak? 2026 yılının ilk TCMB toplantı tarihi açıklandı mı?