Emre Mor'un sahalara geri dönememe sebebi ortaya çıktı: Rahatsızlığı ciddiymiş

Fenerbahçe'de antrenmanlara çıkmayan ve transfer döneminde de kendisine takım bulamayan kanat oyuncusu Emre Mor'un sağlık sorunu yaşadığından dolayı sahalara geri dönemediği ortaya çıktı. İşte Emre Mor'un son durumu...
Eyüpspor'da geçirdiği kiralık sezonun ardından sezon başında Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Mor için teknik heyetin raporu doğrultusunda takımla antrenmanlara çıkmama kararı verilmişti.
Transfer döneminde de takım bulamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen kadroda da yer almadı. Emre Mor'un herhangi bir takımla anlaşamaması sporseverlerden tarafından dikkat çekmişti.
Kanat oyuncusunun sağlık sorunu yaşadığından dolayı sahalara geri dönemediği ve bu yüzden transferinin gerçekleşmediği ortaya çıktı.
Katıldığı Youtube programında konuşan gazeteci Aydın Cingöz, "Emre Mor’un midesinde bir rahatsızlık varmış. Amerikan Hastanesi’ne göndermişler, teşhisi koymuşlar ve tedaviye başlamışlar. Sahalara artık dönüyormuş." ifadelerini kullandı.
Geride bıraktığımız sezon toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Mor, 2 gol atıp 4 asistlik performans sergiledi.