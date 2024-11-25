Enner Valencia'dan Galatasaray itirafı: Transfer teklifi

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Enner Valencia, hem sarı lacivertli takım hem de Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, sarı lacivertli takımdaki günlerine dair açıklamalarda bulundu.
Fanatik'e konuşan Valencia'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Fenerbahçe serüveni aslında pandemi döneminde başladı. O dönem dünyada kapanma yaşanıyordu, dolayısıyla hepimiz evdeyken, farklı konularda çözümler bulmaya çalışıyorken… Ben hatta o dönem Tigres’te oynuyordum. O sırada menajerimden bir bilgi geldi. Erol Bulut’un menajerimle konuşmasında Fenerbahçe’ye teknik direktör olarak geçerse beni takımda görmek istediğini iletmişti. Bu süreçte de Erol Bulut Fenerbahçe’ye geçtiği zaman beni de yanında götürmüş oldu. Zamanla bu gelişmeler ilerledikçe bir baktım ki kendimi İstanbul’da ve Fenerbahçe’de buldum. Bu güzel takımda da yer alabildiğim için çok mutluyum."
"Türkiye’den ilk gelen teklif Fenerbahçe’ydi. İyi ki kabul etmişim. Çok güzel bir dönem geçirdim."
"Fenerbahçe’ye geldiğinizde zaten kulübün tarihinden dolayı beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu bilerek kulübe geliyorsunuz. Dolayısıyla benim için en önemli ve en büyük hedef her zaman kupalar kazanmaktı bu takımda. Özellikle lige çok özel bir odağımız olmuştu ama maalesef benim bulunduğum süreçte kazanamadık. Birkaç yıldır da kulüp ligi kazanmak istiyor. En azından bir kupa kazanabilmiştim. Ama o ligi kazanamamak, kafamın bir köşesinde kaldı hep."
"4 yıllık sürecin ardından ben son kontrat yılıma giriyordum. Bu süreçte Fenerbahçe ile kontrat yenileme görüşmeleri yapıyorduk ama son adım bir türlü gelmiyordu. Fenerbahçe döneminde çok güçlü bir performans gösterince ilgi de çok fazla oldu diyebilirim diğer takımlardan. Bu ilgilenenler arasında Brezilya’dan Internacional vardı. Bu süreçte Internacional’den güzel bir teklif gelince ve bana çok ilgi gösterdiklerini gördüğümde, aynı zamanda da Fenerbahçe ile kontrat yenileme sürecim tamamlanmadığı için sözümü Internacional takımına verdim. Fenerbahçe’den kontrat yenileme teklifi gelmesine rağmen söz verdiğim için sezon bitiminde Brezilya’ya gittim."
"Lig durumuna baktığımızda Galatasaray’ın birkaç puan fark atmış olduğunu görüyoruz. Ama Süper Lig’i yakından tanıdığımı düşünüyorum ve sonuna kadar mücadele edilen bir lig, son haftaya kadar… Fenerbahçe için en önemlisi son haftaya kadar savaşıp puan farkını eritmek olacak. Şu an Fenerbahçe 1. sırada olsa yüzde 80 demek isterdim ama tabloda öyle değil. Ancak kulübün son haftalara kadar savaşıp puan farkını kapatacağına da inanıyorum. Puan farkının şimdiden çok önemli olduğunu düşünmüyorum."
"Ben kendi istatistiklerimi düşündüğümde, Galatasaray’a gol atamadığımı biliyorum. Bir forvet olarak en büyük dileğiniz, büyük maçlarda gol atmaktır. Tek bir savunmacı seçemesem bile, komple Galatasaray savunması diyebilirim. O maçlarda hep gol atmak istedim ama olmadı."
Yaş konusuna takılmadan eğer Galatasaray’dan teklif gelseydi, Fenerbahçe’de oynamış bir futbolcu olarak gider miydi?
“Açık konuşmam gerekirse Fenerbahçe’de çok arkadaşım var, Fenerbahçe’de çok güzel bir dönem geçirdim. Saygımdan dolayı bu soruya ‘Hayır’ demem gerekiyor. Bir profesyonel olarak her ne kadar tüm tekliflere açık olmamız gerekiyorsa bile, oradaki yaşadığım anıları, kulüpte yazdığım hikayeyi zedelememek için hayır diyorum."