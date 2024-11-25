Enner Valencia'dan Galatasaray itirafı: Transfer teklifi

"Fenerbahçe’ye geldiğinizde zaten kulübün tarihinden dolayı beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu bilerek kulübe geliyorsunuz. Dolayısıyla benim için en önemli ve en büyük hedef her zaman kupalar kazanmaktı bu takımda. Özellikle lige çok özel bir odağımız olmuştu ama maalesef benim bulunduğum süreçte kazanamadık. Birkaç yıldır da kulüp ligi kazanmak istiyor. En azından bir kupa kazanabilmiştim. Ama o ligi kazanamamak, kafamın bir köşesinde kaldı hep."