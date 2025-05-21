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Fatih Terim çılgına döndü

Fatih Terim çılgına döndü

09:4421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, şampiyonluğunu ilan eden Al Ittihad'a diş geçiremedi. 34 dakikada iki farklı geriye düşen deneyimli teknik adamın maçtaki sinirli anı kameraya yansıdı.

Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Al Ittihad, 33. hafta karşılaşmasında Al Shabab'a konuk oldu.

Fransız teknik adam Laurent Blanc'ın takımı Al Ittihad, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ı 3-2 mağlup etti.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri; 1 ve 34. dakikalarda Moussa Diaby, 58. dakikada Steven Bergwijn kaydetti. Al Shabab'ın gollerini ise 45+3. dakikada Yannick Carrasco ve 67. dakikada Cristian Guanca attı.

Al Shabab, Fatih Terim yönetiminde ikinci kez evinde mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim, takımının 34 dakikada 2-0 geriye düşmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.

Sinirinden elinden su şişesini fırlatan Fatih Terim'in o anları kameraya böyle yansıdı.

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