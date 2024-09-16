Fatih Terim: ‘Kerem Aktürkoğlu Avrupa’nın en iyisi’

Galatasaray’ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adam genç yıldız için flaş açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde.
İzlanda karşısında hat-trick yaparak Portekiz basınının dikkatini çeken Kerem'in Santa Clara maçında gollerine devam etmesi tüm odağı üstüne toplamasına neden oldu.
Portekiz'in O'Jogo gazetesi, Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'a transfer ettiren ve üstünde büyük emekleri olduğu yıldız oyuncuyu Fatih Terim'e sordu.
"O, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli. Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az.."
"Galatasaray'da dört yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü.
Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı. Kerem, Türkiye'de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek.
Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir."
"Türkiye'de profesyonel futbolun en alt seviyesi olan dördüncü kademeden, Türkiye'nin en büyük kulübüne sıçradı Kerem.
Bu hikayenin başında antrenör arkadaşımla yaptığım bir konuşma var. Meslektaşım o yıl Kerem'in antrenörüydü..."
"Beni aradı ve şöyle dedi: 'Takımımda çok yetenekli bir oyuncu var ama o ancak sizin elinizde yıldız olabilir.' Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Kerem'i hemen gördük ve çok beğendim. Asistanlarımdan onunla sürekli iletişim halinde olmalarını istedim."
"Onu o sezon sonunda Galatasaray'a getirdik ve bunu hiçbir transfer ücreti ödemeden başardık. Daha sonra kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giydi.
Onu adım adım Türk futbolunda yükseltmek istiyordum ve zamanla forma giyme süresini artırmak planlandı."
"İlerleyen yıllarda kendisine hem G.Saray hem de Türk milli takımı için çok önemli bir oyuncu olacağını söyledim.
Ancak sabırlı olması ve yeteneklerinin farkında olması gerekiyordu. Özel bir gelişim yaşadı. Onun adına çok mutluyum, onunla çok gurur duyuyorum."
"Kerem fedakar bir oyuncudur. sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor, bunu Galatasaray'daki rakamlarına baktığınızda da rahatlıkla görebilirsiniz. Estádio da Luz'un ona tezahüratlarını şimdiden duyabiliyorum."
"Benim için Benfica'ya transfer olması sürpriz değil çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz.
Takımın en gençlerinin her zaman yardıma başvurduğu biriydi, her zor anda inisiyatif alırdı.
Tüm bunları sahada yaptıklarıyla da yönetmeyi biliyordu. Benfica çok özel bir oyuncu transfer etti."