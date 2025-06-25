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Fenerbahçe dünya yıldızı golcüyle Antalya'da görüştü: Tüm şartlar zorlanıyor

Fenerbahçe dünya yıldızı golcüyle Antalya'da görüştü: Tüm şartlar zorlanıyor

19:3725/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Edin Dzeko sonrası forvet bölgesi için tüm şartları zorluyor. Sarı-lacivertlilerin Türkiye'ye tatile gelen dünyaca ünlü yıldız isimle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde kaleci, stoper ve forvet bölgesi için arayışlar devam ediyor. Edin Dzeko sonrası o bölgeye transfer isteyen Fenerbahçe Türkiye'de dünyaca ünlü yıldız bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.

Gazeteci Levent Ümit Erol'un aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Antalya'ya gelen yıldız golcü Robert Lewandowski'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

Katalan deviyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Polonyalı için tüm şartlar zorlanacak.

Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Lewandowski toplamda 52 maça çıkarken 42 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.


Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan golcü ismin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

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