Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağladı: İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takım güçlü bir kadro kurmak için dünyaca ünlü oyuncularla masaya oturmuş durumda.
Kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetim, taraftarları memnun etmeye çalışıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı.
Hatta golcü oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Jhon Duran ile anlaşma sağladı.
Jhon Duran'ın kiralanması için Al-Nassr ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu da ikna etti.
Toplamda maaş ve kiralama bedeli olarak 20 milyon euroya kadar çıkan sarın lacivertliler, Duran'ı İstanbul'a getiriyor.
Devin Özek, Kolombiya'ya giderek oyuncuyu ikna ederken, Jose Mourinho'nun da Duran'la doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi.
Anlaşma sonrasında golcü oyuncunun İstanbul'da yaşayacağı ev bile tutuldu.
Duran'ın en geç salı günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Öte yandan Jhon Duran, TFF'nin bu sezon uygulayacağı 14 yabancı oyuncudan en az 2'sinin 1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu olma şartını da karşılıyor.