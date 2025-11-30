Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sürpriz isim! Tribünden takip edecek

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadeleyi sürpriz bir isim tribünden izleyecek.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası play-off karşılaşmalarında rakibi olan Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Türk futbol camiasının yakından tanıdığı Rumen teknik adam, İstanbul'a gelerek Süper Lig'in zirve mücadelesini yakından takip etme kararı aldı.

Rumen basınından Gazeta Suporturilor'da yer alan habere göre Lucescu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan dev derbiyi stadyumdan takip edecek. 

Tecrübeli teknik adamın, özellikle Türk takımlarında forma giyen milli oyuncuların mevcut form durumlarını, mentalitelerini ve derbi baskısı altındaki performanslarını analiz edeceği bildirildi.

