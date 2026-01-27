Yeni Şafak
Fenerbahçe için olay Kerem Aktürkoğlu iddiası! UEFA'nın verebileceği cezayı duyurdu

16:3027/01/2026, Salı
Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi nedeniyle UEFA tarafından denetleneceği ifade edilmişti. Sarı-lacivertlilerin bu transferine ilişkin olay bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, sezon başında Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlayarak büyük ses getirmişti. Kulübün Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili UEFA denetimine gireceği iddia edilmişti.

Haluk Yürekli, sarı-lacivertli takımın ciddi bir ceza alacağını öne sürdü. 343 Digital'de konuşan Haluk Yürekli, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kerem Aktürkoğlu meselesinde ilk günden beri "Bu olmaz" diyorum. Hikayenin atak başlangıcı Galatasaray. Galatasaray, TFF ve UEFA'ya Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda başvuru yaptı."

"UEFA bir inceleme yapıyor ancak bunun cezası bugün mü, yarın mı olur bilmiyorum. Ancak bir gün olacak çünkü bu iş cezasız kalmayacak."

"Fenerbahçe için konuşulan rakamlar 10-15 milyon euro aralığında bir cezadan bahsediliyor."

