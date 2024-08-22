Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri yetersiz bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için istediği rakam da belli oldu.

1 / 5 Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekipleri Bournemouth ve West Ham United'ın talip olduğu Oosterwolde'yi satmıyor.



2 / 5 İki kulüp de Hollandalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

3 / 5 Fenerbahçe ise teklifleri yetersiz bularak, oyuncuyu satmayacağını iki kulübe iletti.

4 / 5 Sarı-lacivertliler, Oosterwolde için 30 milyon euro bonservis istiyor.