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Spor

Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

11:58 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:04 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri yetersiz bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için istediği rakam da belli oldu.

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Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekipleri Bournemouth ve West Ham United'ın talip olduğu Oosterwolde'yi satmıyor.


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İki kulüp de Hollandalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. 

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Fenerbahçe ise teklifleri yetersiz bularak, oyuncuyu satmayacağını iki kulübe iletti. 

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Sarı-lacivertliler, Oosterwolde için 30 milyon euro bonservis istiyor. 

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Genç futbolcunun satılması halinde Fenerbahçe satış karının yüzde 30'unu Parma kulübüne ödeyecek.


#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Premier Lig
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