Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe, Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifleri yetersiz bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için istediği rakam da belli oldu.
Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekipleri Bournemouth ve West Ham United'ın talip olduğu Oosterwolde'yi satmıyor.
İki kulüp de Hollandalı futbolcu için sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.
Fenerbahçe ise teklifleri yetersiz bularak, oyuncuyu satmayacağını iki kulübe iletti.
Sarı-lacivertliler, Oosterwolde için 30 milyon euro bonservis istiyor.
Genç futbolcunun satılması halinde Fenerbahçe satış karının yüzde 30'unu Parma kulübüne ödeyecek.