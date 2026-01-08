Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi: Geleceğin yıldızını Hull City aldı

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Adem Yeşilyurt'un transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Cicibaş'ın açıklamaları şu şekilde: