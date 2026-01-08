Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi: Geleceğin yıldızını Hull City aldı

Fenerbahçe ve Trabzonspor peşindeydi: Geleceğin yıldızını Hull City aldı

Haber Merkezi
17:318/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı oyuncunun peşindeydi. Genç oyuncu için Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City devreye girdi ve transferi bitirdi.

Karşıyaka forması giyen 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, İngiltere yolcusu.

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Ajansspor'a yaptığı açıklamada Adem Yeşilyurt'un transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Cicibaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Adem Yeşilyurt’un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık."

"Adem Yeşilyurt transferinde bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Marimor’dan Hull City’ye transfer olursa 3 milyon Euro ödeme yapılacak."

