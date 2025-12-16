Yeni Şafak
Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeriyle görüşüldü

Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeriyle görüşüldü

16/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Süper Lig'de son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli isimle yollarını ayırmaya hazırlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar sürerken gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerin üzerindeydi.

Sarı-lacivertli yönetim, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından bu sezon kadro dışı bırakılan üçüncü oyuncu olan Rodrigo Becao ile ilgili kararını verdi.



Tecrübeli savunmacıya İtalya Serie A'dan Fiorentina, Fransa Ligue 1'den ise Toulouse ve Brest'in talip olduğu öğrenildi. Becao, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca Çaykur Rizespor maçında sahaya çıktı ve 6 dakika görev aldı.

