Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Menajeriyle görüşüldü

Tecrübeli savunmacıya İtalya Serie A'dan Fiorentina, Fransa Ligue 1'den ise Toulouse ve Brest'in talip olduğu öğrenildi. Becao, bu sezon sarı-lacivertli forma ile yalnızca Çaykur Rizespor maçında sahaya çıktı ve 6 dakika görev aldı.