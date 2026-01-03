Fenerbahçe'de ilk veda resmileşti! Yıldız futbolcu Avrupa yolcusu: Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk ayrılığı belli oldu. Sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcu Oğuz Aydın'ın kiralık transferi için Rus devi CSKA Moskova ile el sıkıştığı öğrenildi.
Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu.
beIN Sports’un haberine göre; sarı-lacivertliler Oğuz Aydın'ın kiralık transferi için, CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Milli futbolcu, sezonun ikinci yarısını Rusya'da geçirecek.
PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 asist yaptı.