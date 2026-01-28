Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de kritik eksikler: 7 oyuncu Bükreş maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de kritik eksikler: 7 oyuncu Bükreş maçında forma giyemeyecek

Haber Merkezi
14:0228/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 7 oyuncu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Ayrıca Edson Alvarez'in de ağrıları devam ediyor.

Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.

#fenerbahçe
#uefa avrupa ligi
#bükreş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun TOKİ çekilişi ne zaman 2026? TOKİ 500 bin Samsun kura çekiliş tarihi açıklandı mı?