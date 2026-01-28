Fenerbahçe'de kritik eksikler: 7 oyuncu Bükreş maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada 7 oyuncu forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB'ye konuk olacak. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic'in yöneteceği 90 dakikada Nikola Brovic ve Bosko Bozovic yardımcı hakem olarak görev alacak.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak. Ayrıca Edson Alvarez'in de ağrıları devam ediyor.
Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.