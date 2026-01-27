Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ayrılığı bu sefer gerçekleşti: Yeni adresi yurt dışı

27/01/2026, Salı
Ara transfer döneminde yurt içi ve dışından talipleri bulunan Fenerbahçe kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın ayrılığı gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için anlaşma sağladığı, Oğuz Aydın'ın 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde Oğuz Aydın ayrılığı gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerin 2024 yılında Alanyaspor’dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı milli futbolcu, yurt dışına transfer olmak üzere.

Sözcü’nün haberine göre Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Oğuz Aydın’ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncunun CSKA ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haberde, CSKA’nın UEFA nezdinde yaşadığı transfer tescil sorununu çözmesinin ardından anlaşmayı resmen duyuracağı ifade edildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 57 karşılaşmaya çıkan Oğuz Aydın, bu süreçte 7 gol atıp, 10 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

