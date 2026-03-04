Yeni Şafak
Fenerbahçe’de son dakika Tedesco gelişmesi: Gaziantep deplasmanına gitmiyor!

10:134/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
Viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle tedavisi İstanbul'da devam eden 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik Gaziantep FK maçında da kulübede olamayacak. Sağlık heyetinin risk almadığı tecrübeli hoca yerine bu akşam takımı Zeki Murat Göle yönetecek.

Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi devam eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Gaziantep FK ile oynanacak maçta takımın başında yer alamayacak. 


Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti. 


Tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak. 


Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.


