Fenerbahçe'de yeni golcü için geri sayım! 35 milyon euro'luk yıldız olmazsa rotada iki isim var

Youssef En-Nesyri ile yolları ayıran Fenerbahçe, transfer sezonunun bitimine günler kala golcü arayışını hızlandırdı. Sidiki Cherif takviyesinin ardından asıl "patlayıcı" gücü arayan yönetim; Darwin Nunez, Marcos Leonardo ve Brian Brobbey üçgeninde yoğun bir mesai harcıyor.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ara transferin bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de forvet yapılacak hamle için görüşmeler devam ediyor. Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran ve Jhon Duran'la vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, ara transferde Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı.
Sidiki Cherif'e ek olarak bir forvet transferi daha planlayan sarı-lacivertlilerin listesinde 3 isim yer alıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe'de ilk hedef Al Hilal'den Darwin Nunez ancak Uruguaylı oyuncu ayrılığı düşünmüyor.
Fenerbahçe'nin listesinde bir diğer ismin yine Al Hilal'den Marcos Leonardo olduğu ve 22 yaşındaki golcünün transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.
Listedeki son ve transferinin gerçekleşme ihtimalinin en yüksek olduğu ismin ise Sunderland'den Brian Brobbey olduğuna dikkat çekildi.
Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Brobbey için Sunderland'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaştığı kaydedildi. Ek olarak Fenerbahçe'nin forvet transferi için yabancı oyuncularından biriyle yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.
Al Hilal'e bu sezon başında Liverpool'dan transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibinde 22 maçta forma giyerken 7 gol ve 5 asist kaydetti.
Al Hilal'in bir diğer santrforu Marcos Leonardo ise görev yaptığı 24 maçta 14 kez ağları havalandırırken 1 asist yaptı.
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Brian Brobbey, yaz transfer döneminde Ajax'tan Sunderland'e imza attı. Brobbey, İngiliz ekibinde 21 maçta sahaya çıkarken 6 gol ve 1 asistle oynadı.