Fenerbahçe'den ayrıldı kulübeye hapsoldu! Kariyerinde kabusu yaşıyor

NTV Spor'un aktardığı habere göre eylül ayının sonundan bu yana sadece bir maçta ilk 11'de başlayan Osayi-Samuel için Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, BirminghamLive'a açıklamada bulundu. Davies, "Bright bizim için önemli bir oyuncu olarak takıma getirildi. İyi bir başlangıç ​​yaptı, ancak sakatlıklar nedeniyle yerini kaybetti. Tomoki Iwata, iki sağ bek oyuncusunun da sakat olması nedeniyle sağ beke alındı ​​ve Tomoki o dönemde ligdeki en iyi beklerden biriydi, hatta belki de en iyisiydi, olağanüstüydü." dedi.