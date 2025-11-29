Fenerbahçe'den ayrıldı kulübeye hapsoldu! Kariyerinde kabusu yaşıyor

Fenerbahçe'nin kontratını yenilemediği yıldız futbolcu, takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yeni kulübünde, forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli isim adeta kabusu yaşıyor.
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmadığı Osayi-Samuel, İngiltere Championship ekibi Birmingham'a transfer olmuştu. Sezon başında ilk 11'de karşılaşmalara başlayan Nijeryalı futbolcu zamanla yerini kaybetti ve son haftalarda neredeyse hiç süre almadı.
NTV Spor'un aktardığı habere göre eylül ayının sonundan bu yana sadece bir maçta ilk 11'de başlayan Osayi-Samuel için Birmingham Teknik Direktörü Chris Davies, BirminghamLive'a açıklamada bulundu. Davies, "Bright bizim için önemli bir oyuncu olarak takıma getirildi. İyi bir başlangıç yaptı, ancak sakatlıklar nedeniyle yerini kaybetti. Tomoki Iwata, iki sağ bek oyuncusunun da sakat olması nedeniyle sağ beke alındı ve Tomoki o dönemde ligdeki en iyi beklerden biriydi, hatta belki de en iyisiydi, olağanüstüydü." dedi.
Davies açıklamasını, "Futbolculuğun doğası bu, oynayacağın garanti değil. Gerçekten çabalayıp bunu başarman gerekiyor." ifadeleriyle sonlandırdı. Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasıyla birlikte Osayi-Samuel için işler daha kötüye gidebilir. Nijerya Milli Takımı kadrosunda yer alacak olan Osayi-Samuel, 1 ay kadar Birmingham'dan uzak kalacak. Bu süre zarfında Iwata'nın takımdaki yerini sağlamlaştırabileceği ve Osayi'nin kulübeye hapsolabileceği belirtildi.
Osayi-Samuel bu sezon Birmingham formasıyla 13 maçta toplam 689 dakika süre aldı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Birmingham ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Osayi-Samuel'in piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.