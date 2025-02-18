Trendyol Süper Lig 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde yönetim, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele için özel prim uygulamasına gitme kararı aldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-lacivertlilerin tek hedefi sahadan üç puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Derbi karşılaşması BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
24 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan derbi karşılaşması öncesi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.
KramponSport'un aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi için 60 milyon TL özel prim belirledi.