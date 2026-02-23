Fenerbahçe'den Galatasaray-TFF gerginliği sonrası flaş karar

Galatasaray'la federasyon arasındaki ipler, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası gerilmiş ve karşılıklı açıklamalar yapılmıştı. Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanması durumunda Galatasaray'la puanları eşitleyecek ve liderliğe ortak olacak.
TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası Galatasaray cephesi ile TFF arasında ipler gerilirken, Fenerbahçe camiası Kasımpaşa maçına kilitlendi.
Sarı-lacivertliler, TFF ve Galatasaray arasındaki gerilimde sessiz kalma kararı aldı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe saha dışı tartışmalara hiçbir şartta dahil olmayacak.
Sarı-lacivertlilerin lig şampiyonluğuna odaklandığı ve kulübün yabancı hakem tartışmalarına da girmeyeceği belirtildi.
Fenerbahçeli idarecilerin Türk ya da yabancı hakem fark etmez adil bir yönetim istediklerini dile getirdiği aktarıldı.
Kulüp bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçını şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olarak görüyor.