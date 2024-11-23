Fenerbahçe'den Napoli'ye 3. transfer! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla sık sık eleştirilen Sebastian Szymanski'ye Napoli talip oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Polonyalı futbolcunun bonservisini belirledi.
Fenerbahçe'den 2019-20 sezonunda Eljif Elmas'ı (17.7 milyon Euro), 2022-23 sezonunda ise Kim Min-jae'yi (19 milyon Euro) transfer eden Napoli, bu isimlere bir yenisini ekleyebilir.
Sabah'ın geçtiği habere göre Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi isteyen kulüplerden biri de Napoli.
Napoli'nin yanı sıra Fiorentina ve Bayer Leverkusen'in de Szymanski'nin peşinde olduğu haber detayında yer aldı.
3 kulübün de ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği vurgulandı.
Öte yandan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini de belirledi.
Habere göre sarı-lacivertliler, yıldız futbolcudan en az 25 milyon Euro gelir bekliyor.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi geçtiğimiz sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
25 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.