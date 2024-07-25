Fenerbahçe'den Rennes'e transfer cevabı: '15 milyon euro getirin...'

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusuna Fransa Lig 1 ekibi Rennes talip oldu. Fransız kulübünün oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Fenerbahçe ise yıldız futbolcu için istediği rakamı belirledi. Detaylar haberimizde.

1 / 11 Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

2 / 11 Sarı-lacivertlilerde son olarak Alexander Djiku ile ilgilli flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 / 11 Ganalı defans oyuncusuna Fransa'dan talip çıktı.

4 / 11 Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir.

5 / 11 L'equipe gazetesinin haberine göre Rennes, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı.

6 / 11 Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek.

7 / 11 Haberde; tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon Euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi.

8 / 11 Öte yandan Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi.

9 / 11 Oyuncunun menajerine, "15 milyon euro'dan aşağıya Djiku'yu bırakmayız" denildi.

10 / 11 Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.