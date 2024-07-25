Fenerbahçe'den Rennes'e transfer cevabı: '15 milyon euro getirin...'

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusuna Fransa Lig 1 ekibi Rennes talip oldu. Fransız kulübünün oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Fenerbahçe ise yıldız futbolcu için istediği rakamı belirledi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak Alexander Djiku ile ilgilli flaş bir iddia ortaya atıldı.
Ganalı defans oyuncusuna Fransa'dan talip çıktı.
Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir.
L'equipe gazetesinin haberine göre Rennes, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı.
Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek.
Haberde; tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimalinin yüksek olduğu ve transferi 10 milyon Euro gibi bir rakamla biteceği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe, Rennes'in Alexander Djiku'ya talip olmasının ardından Ganalı stoperin fiyatını belirledi.
Oyuncunun menajerine, "15 milyon euro'dan aşağıya Djiku'yu bırakmayız" denildi.
Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.