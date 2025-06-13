Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir oyuncuya yöneldi. Sarı lacivertliler, bu transferi gerçekleştirebilirse, bütün dünya bu oyuncuyu konuşacak.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp, dünyaca ünü oyuncularla masaya oturdu.
Bu arada Fenerbahçe için ilginç bir transfer iddiası gündeme geldi.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Neymar'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.
Neymar'ın Dünya Kupası'na katılmak için teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.
Aston Villa ve Marsilya'nın da ilgilendiği oyuncu için Fenerbahçe'nin cömert bir rakam teklif ettiği kaydedildi.