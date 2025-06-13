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Fenerbahçe'den sansasyonel hamle: Bütün dünyanın konuşacağı oyuncu için transfer teklifi yapıldı

Fenerbahçe'den sansasyonel hamle: Bütün dünyanın konuşacağı oyuncu için transfer teklifi yapıldı

Haber Merkezi
10:0713/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir oyuncuya yöneldi. Sarı lacivertliler, bu transferi gerçekleştirebilirse, bütün dünya bu oyuncuyu konuşacak.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp, dünyaca ünü oyuncularla masaya oturdu.

Bu arada Fenerbahçe için ilginç bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Neymar'a 1+1 yıllık sözleşme teklif etti.

Neymar'ın Dünya Kupası'na katılmak için teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.

Aston Villa ve Marsilya'nın da ilgilendiği oyuncu için Fenerbahçe'nin cömert bir rakam teklif ettiği kaydedildi.

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