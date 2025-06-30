Fenerbahçe'den taraftarına tarihi sürpriz: Forma lansmanında 2 yıldızın transferi açıklanacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, taraftarlarına tarihi bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nini forma lansmanında 2 yıldız oyuncunun transferini açıklayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda bu hafta önemli gelişmeler yaşanacak.
Hem yeni sezon formaları tanıtılacak hem de yıldız oyuncuların transferleri açıklanacak.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, forma lansmanında 2 yıldız oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Jhon Duran’ın kiralanması için Al-Nassr ile el sıkışmıştı.
Yıldız futbolcuyla görüşen sarı lacivertliler, onu da ikna etme noktasına geldi.
Hatta Devin Özek, görüşmelerin ilerleyen aşamalara geçmesi sonrası Jhon Duran’a, yaşaması için düşünülen evin videosunu gösterdi, İstanbul’da kendisini nelerin beklediğini anlattı.
Yönetim, bombayı bu törende patlatarak yeni sezon forma tanıtımını Jhon Duran’ın isminin yazılı olduğu formalarla yapmayı hedefliyor.
Eğer yıldız futbolcu, planladığı gibi bu akşam İstanbul’a getirilebilirse, lansmanda kendisi de yeni sezon formalarıyla boy gösterebilir.
Öte yandan hemen her gün yeni yıldızlar da menajerler vasıtasıyla kulübe öneriliyor.
Bu isimlerden en dikkat çekeni Marco Asensio’ydu
Jose Mourinho, yönetimin kendisine sunduğu İspanyol yıldız için hemen ‘alalım’ yanıtını verdi. İşi bitirmek için kollar sıvandı.
Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde bu transferi de bitirmesi bekleniyor.