Fenerbahçeli iki futbolcuya hapis istemi

Öte yandan soruşturmayı yürüten savcılık, Dursun Özbek'in de aralarında bulunduğu 7 müşteki tarafından yapılan şikayete ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek", "hakaret içeren tezahürat", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "hakaret", "kasten yaralama", "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak", "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından takipsizlik kararı verildi.