Fenerbahçeli oyuncuda korkutan sakatlık: Kemik hasarı var

Fenerbahçeli oyuncuda korkutan sakatlık: Kemik hasarı var

26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de, yıldız oyuncudan kötü bir haber geldi. Bu gelişme sonrasında sarı lacivertli takımın, transfer planları da etkilendi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Son olarak Edson Alvarez, ağrıları olduğu gerekçesiyle Göztepe maçında oynayamadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski medya yöneticisi ve şu anda da spor yorumcusu Alper Yemenciler, Edson Alvarez ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe sağlık ekibi Alvarez'in sakatlığının kemik hasarından kaynaklı olmasından şüpheleniyor. Sakatlığından dolayı sene sonunda oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor.”

