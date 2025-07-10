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Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran görüşme: Mourinho dünyaca ünlü yıldızı ikna etti

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran görüşme: Mourinho dünyaca ünlü yıldızı ikna etti

Haber Merkezi
10:0910/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüp Jhon Duran transferi sonrasında gaza bastı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, dünyaca ünlü yıldızla görüşerek ikna ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takım, Jhon Duran transferi sonrasında dünyaca ünlü başka bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen yönetim, görüşmelerini de ona göre yapıyor.

Hatta bu görüşmeler için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da devreye girdi.

Mourinho'nun da oyuncularla birebir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Bu isimlerden birisi da Marcus Rashford.

Sabah'ın haberine göre; Manchester United'ın planlamasında yer almayan yıldız futbolcu için ilk adım teknik direktör Jose Mourinho tarafından atıldı.

Portekizli hocanın, İngiliz ekibini çalıştırdığı dönemde A takıma çıkardığı Rashford'la görüşerek Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Mourinho'yu 'baba' figürü olarak gören oyuncunun yeşil ışık yakmasının ardından sarı-lacivertliler, transfer için resmen düğmeye bastı.

Futbol direktörü Devin Özek'in hafta sonu İngiltere'ye giderek hem oyuncu tarafıyla hem de Premier Lig ekibiyle görüşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan Rashford, toplamda 41 maçta, 11 gol ve 9 asistle oynadı.

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