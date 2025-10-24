Fenerbahçelileri şoke eden tahmin: Avrupa Ligi sıralamasını açıkladılar

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı mağlup etti ve ilk 8 adına önemli bir adım attı. Futbol verilerinin yer aldığı Euro Club Index sitesi, sarı-lacivertlilerin lig etabını kaçıncı sırada bitireceğine ve şampiyonluk ihtimalini açıkladı.

1 /5 UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

2 /5 Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kritik üç puanının ardından Fenerbahçe ilk 8 yolunda önemli bir adım attı.

3 /5 3'üncü hafta karşılaşmalarının ardından Avrupa liglerinde ekiplerin performanslarını analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

4 /5 Organizasyonun favorisi olarak öne çıkarılan Aston Villa yüzde 24,1'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı. Villa'yı yüzde 9,6'yla Roma, aynı yüzdeyle Lille ve yüzde 8,2 ile Lyon takip etti.



