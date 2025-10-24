Yeni Şafak
Fenerbahçelileri şoke eden tahmin: Avrupa Ligi sıralamasını açıkladılar

11:0924/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı mağlup etti ve ilk 8 adına önemli bir adım attı. Futbol verilerinin yer aldığı Euro Club Index sitesi, sarı-lacivertlilerin lig etabını kaçıncı sırada bitireceğine ve şampiyonluk ihtimalini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kritik üç puanının ardından Fenerbahçe ilk 8 yolunda önemli bir adım attı.

3'üncü hafta karşılaşmalarının ardından Avrupa liglerinde ekiplerin performanslarını analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

Organizasyonun favorisi olarak öne çıkarılan Aston Villa yüzde 24,1'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı. Villa'yı yüzde 9,6'yla Roma, aynı yüzdeyle Lille ve yüzde 8,2 ile Lyon takip etti.



ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜZDE 3, SIRADAKİ YERİ 12

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 3 olarak gösterildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin sezonu 12. sırada bitirerek play-off aşamasına kalacağı belirtildi.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#Stuttgart
