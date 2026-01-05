Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Musaba'nın ardından ikinci transferi belli oldu: Takım arkadaşlarıyla vedalaştı, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin Musaba'nın ardından ikinci transferi belli oldu: Takım arkadaşlarıyla vedalaştı, İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Anthony Musaba’nın ardından bir ismi daha bitirmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler için İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Devre arası transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa’dan ses getirecek bir hamleye imza atıyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi’nin transferinde mutlu sona ulaştığı ifade edildi.

İtalya kaynaklı haberlere göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transferi konusunda Lazio ile anlaşmaya vardı. Guendouzi’nin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi işlemleri tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

Guendouzi’nin ismi transferde Galatasaray ile de anılmıştı.

Fas asıllı Fransız futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı. Guendouzi bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 26 milyon euro olarak gösterilen Guendouzi, dinamizmi ve oyun kurma özellikleriyle öne çıkıyor.

