Fenerbahçe'nin Musaba'nın ardından ikinci transferi belli oldu: Takım arkadaşlarıyla vedalaştı, İstanbul'a geliyor

İtalya kaynaklı haberlere göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transferi konusunda Lazio ile anlaşmaya vardı. Guendouzi’nin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kısa süre içinde İstanbul’a gelerek resmi işlemleri tamamlamasının beklendiği aktarıldı.