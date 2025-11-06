Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı ilk 11'i açıklandı: Tedesco rotasyona gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş maçının kadrosundan değişikliğe gitti. İşte sarı-lacivertlilerin Plzen karşısındaki ilk 11'i...
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler kritik deplasmandan galibiyetle ayrılarak ilk 8 yolunda önemli bir adım atmak istiyor.
Kritik mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi. İtalyan çalıştırıcı, son oynanan Beşiktaş maçının kadrosundan değişikliğe gitti.
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşısındaki ilk 11'i şu şekilde;
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz, En-Nesyri.