Fenerbahçe'nin yeni 'pilot takımı' ortaya çıktı: 8 oyuncu o kulüpte forma giyecek

09:5328/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Fenerbahçe, Türkiye'de bir kulüple 'pilot takım' anlaşması yaptı. Sarı-lacivertlilerin U-19'dan 7-8 futbolcusunu bu ekibe göndereceği bildirildi.

Fenerbahçe, altyapıdan A takıma uzanan oyuncu gelişim zincirini güçlendirmek için dikkati çeken bir adım attı.

Sarı-lacivertlilerin TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova Futbol Kulübü ile pilot takım anlaşmasına imza attığı belirtildi.

Sporx'in aktardığı haberde, söz konusu anlaşmanın, yalnızca sportif iş birliğini kapsadığı ve kulüp sahipliğiyle ilgili herhangi bir değişiklik içermediği vurgulandı.

Kamuoyunda yer alan, Yalova FK’nın Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a satıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmanın, oyuncu gelişimi ve altyapı planlamasıyla sınırlı olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Yalova FK’nın, Fenerbahçe’nin altyapı sisteminde pilot takım olarak konumlandırılacağı aktarıldı.

Anlaşmanın somut adımlarından biri kısa sürede atılıyor. Habere göre, Fenerbahçe U-19 Takımı’ndan 7 veya 8 genç futbolcu, pazartesi günü Yalova FK antrenmanlarında yer alacak. Genç oyuncuların düzenli maç temposu yakalaması ve profesyonel lig deneyimi kazanması hedefleniyor.

