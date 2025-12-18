Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Yıldız oyuncu için hayırlı olsun diyebiliriz'

Ahmet Konanç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Fenerbahçe'nin yeni 8 numarası yüzde 99 Hollandalı Joey Veerman olacak. Bir aday daha var İtalya'dan ama ihtimali yüzde 1'e düştü denildi. Çünkü Joey Veerman ile bugün yapılan görüşmelerde büyük yol alınmış. Bence hayırlı olsun diyebiliriz."