Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: 'Yıldız oyuncu için hayırlı olsun diyebiliriz'

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi buldu. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertlilerin orta saha transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.
Gazeteci Ahmet Konanç, Fenerbahçe’nin yeni “8 numara”sına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaptı.
Konanç, Hollandalı futbolcu Joey Veerman’ın transferinin neredeyse kesinleştiğini ifade etti.
Aynı süreçte İtalya’dan bir başka oyuncunun da listede yer aldığı ancak bu seçeneğin ihtimalinin oldukça düştüğü aktarılıyor.
Ahmet Konanç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'nin yeni 8 numarası yüzde 99 Hollandalı Joey Veerman olacak. Bir aday daha var İtalya'dan ama ihtimali yüzde 1'e düştü denildi. Çünkü Joey Veerman ile bugün yapılan görüşmelerde büyük yol alınmış. Bence hayırlı olsun diyebiliriz."