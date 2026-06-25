Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA’dan mali yaptırım kararı!

Kasadan doğrudan para çıkışı beklenmiyor

Kararın ardından Fenerbahçe cephesinde en dikkat çeken detaylardan biri de cezanın kulüp bütçesine etkisi oldu. Mevcut durumda sarı-lacivertli kulübün kasasından doğrudan bir nakit çıkışı yaşanmasının beklenmediği, şartlı cezanın ise kulübün mali performansına bağlı olduğu belirtildi.



