Fenerbahçe’ye kötü haber: UEFA’dan mali yaptırım kararı!

Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarına devam ederken Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA'dan gelen mali disiplin kararıyla sarsıldı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-lacivertli kulübe finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında toplam 7.5 milyon Euro'luk bir yaptırım uygulandığını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA'dan gelen mali yaptırım kararıyla gündeme geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-lacivertli kulübe toplam 7.5 milyon euroluk ceza uygulanmasına karar verirken, yaptırımın önemli bir bölümünün şartlı olarak ertelendiği belirtildi.
Alınan karara göre cezanın 2 milyon euroluk kısmı kesinleşirken, kalan 5.5 milyon euroluk bölüm ise ertelenmiş ve belirli şartlara bağlı ceza kapsamında değerlendirilecek.
Şartlar yerine getirilirse 5.5 milyon euro ödenmeyecek
UEFA'nın belirlediği mali kriterlere uyulması halinde Fenerbahçe, cezanın büyük bölümünü ödemek zorunda kalmayacak. Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki 3 ila 4 mali yıl boyunca UEFA'ya verdiği finansal yapılandırma ve mali disiplin taahhütlerini yerine getirmesi durumunda, 5.5 milyon euroluk şartlı ceza devreye girmeyecek.
Ancak kulübün belirlenen hedefleri tutturamaması halinde söz konusu tutarın Avrupa kupalarından elde edilecek gelirlerden kesilebileceği ifade edildi.
Kasadan doğrudan para çıkışı beklenmiyor
Kararın ardından Fenerbahçe cephesinde en dikkat çeken detaylardan biri de cezanın kulüp bütçesine etkisi oldu. Mevcut durumda sarı-lacivertli kulübün kasasından doğrudan bir nakit çıkışı yaşanmasının beklenmediği, şartlı cezanın ise kulübün mali performansına bağlı olduğu belirtildi.
UEFA'nın aldığı karar, Avrupa futbolunda son yıllarda daha sıkı şekilde uygulanan Finansal Sürdürülebilirlik ve mali disiplin kurallarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Yeni sezon öncesinde hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir süreçten geçen Fenerbahçe'de gözler şimdi kulübün UEFA ile yapılan anlaşma kapsamındaki mali hedefleri yerine getirip getiremeyeceğine çevrildi.